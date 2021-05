Gdy wrócimy do biur – bezpieczny powrót do pracy dzięki bezdotykowej technologii suszarek do rąk Dyson Airblade

Suszenie rąk przebiega szybko i higienicznie dzięki filtrom HEPA – udowodniono, że wyłapują one z przepływającego przez nie powietrza aż do 99,95% cząstek, w tym również bakterie oraz wirusy.

Według nowych badań podczas korzystania z suszarek Dyson AirbladeTM występuje minimalna w porównaniu z innymi czynnościami wykonywanymi w łazience aerozolizacja, co sprawia, że jest to bezpieczny i skuteczny sposób na szybkie osuszenie rąk w czasie, kiedy higiena jest kwestią najwyższej wagi.

Po ponad roku pracy zdalnej z powodu globalnej pandemii wielu pracowników chciałoby już wrócić do biur, ale ponieważ zależy im na własnym bezpieczeństwie, kładą nacisk na to, żeby w ich miejscach pracy, czyli również pomieszczeniach wspólnych, takich jak łazienki, panowały zdrowe i higieniczne warunki.

Jak mówi Alex Knox, wiceprezes firmy Dyson ds. troski o środowisko: Globalna pandemia jest największym kryzysem współczesności, który diametralnie zmienił nasz sposób pracy oraz podejście do kwestii higieny. Utrzymanie wspólnych przestrzeni w czystości jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego, w odpowiedzi na bieżącą sytuację opracowaliśmy szybką, higieniczną i bezdotykową metodę suszenia rąk, która nie wiąże się z takimi kosztami i negatywnym wpływem na środowisko jak ręczniki papierowe. Nasze suszarki do rąk Dyson AirbladeTM są ponadto wyposażone w filtry HEPA wyłapujące 99,95% cząstek, w tym bakterie i wirusy, dzięki czemu wykorzystują do suszenia rąk czyste powietrze.

Szacuje się, że przeciętnie spędzamy w miejscu pracy jedną trzecią dorosłego życia, a w obecnych warunkach kluczową kwestią stało się zapewnienie higienicznych metod mycia i suszenia rąk, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Wszystkie suszarki do rąk Dyson AirbladeTM są wyposażone w system filtracji HEPA, dzięki czemu suszą ręce czystym, a nie zanieczyszczonym powietrzem. Co więcej, ich obsługa jest bezdotykowa: suszarki do rąk korzystające z najnowszej technologii Dyson Airblade 9kJ zostały wyposażone w czujniki czasu przelotu (ToF), które aktywują się w przeciągu 0,25 sekundy i uruchamiają przepływ czystego powietrza. Suszarki tego typu pozwalają rozwiązać problemy związane z niektórymi dozownikami do ręczników papierowych oraz suszarkami do rąk włączanymi przyciskiem, a ich obsługa jest tańsza od ręczników papierowych i powoduje nawet o 85% mniejsze emisje CO2. Nie ulega wątpliwości, że suszarki te są bezpiecznym, ekonomicznym i higienicznym rozwiązaniem dla każdej łazienki w czasach, gdy higiena jest nad wyraz istotna, a wyposażenie miejsc pracy w bezpieczną i higieniczną technologię stanowi kwestię priorytetową.

Ze względu na zwiększone znaczenie troski o higienę, firma Dyson zleciła niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badania nad różnymi metodami suszenia rąk po ich spłukaniu lub prawidłowym umyciu, a także przeanalizowała kwestię aerozolizacji, która na początku pandemii stała się tematem wielu dyskusji.

Wyniki tego nowego badania potwierdzają tezę, że technologia Dyson Airblade jest bezpiecznym i higienicznym rozwiązaniem, zwłaszcza w porównaniu z ręcznikami papierowymi, a pracodawcy i pracownicy mogą mieć pewność, że suszarki do rąk Dyson Airblade stanowią higieniczne elementy wyposażenia łazienek.

Jak twierdzi Salome Giao, starszy naukowiec z firmy Dyson, wilgotne ręce mogą przenosić aż do 1000 razy więcej bakterii niż suche. Zależało nam na tym, by ludzie myli i suszyli ręce we właściwy sposób. Chcieliśmy też rozwiać wszelkie mity dotyczące aerozoli i suszarek do rąk – wyjaśnia badaczka. Brak możliwości wysuszenia rąk w łazience może przyczynić się do większego rozprzestrzeniania się drobnoustrojów, co jest po prostu niehigieniczne – dodaje.

Na czym polegało to badanie i jakie znaczenie dla pracowników mają jego wyniki?

Wyniki badania potwierdzają tezę, że technologia Dyson AirbladeTM umożliwia bezpieczne i higieniczne suszenie rąk. Uczestnicy tego niezależnego badania płukali ręce pod wodą (bez mydła) lub myli je mydłem przez 20 sekund, a następnie suszyli je przy pomocy suszarek do rąk Dyson AirbladeTM lub ręczników papierowych. Celem badania było określenie wpływu różnych metod suszenia rąk na stężenie aerozoli i bakterii w powietrzu. Badanie wykazało, że aerozole mogą powstawać w łazienkach w wyniku różnych czynności, takich jak chodzenie czy korzystanie z kranu. Okazało się również, że suszenie rąk przy pomocy suszarki Dyson AirbladeTM zasadniczo nie różni się pod tym względem od innych powszechnie wykonywanych w łazienkach czynności, takich jak przemieszczanie się lub mycie rąk.

Ponadto stwierdzono, że ilość aerozoli i bakterii zarejestrowana po osuszeniu rąk przy pomocy dowolnej suszarki Dyson AirbladeTM jest niższa niż w przypadku skorzystania z ręczników papierowych. Rozwiewa to wszelkie wątpliwości związane z tą technologią. Należy tu dodać, że technologia Dyson Airblade jest bezdotykowa, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy ludzie starają się jak najrzadziej dotykać takich powierzchni, jak dozowniki, klamki czy przyciski. W globalnym badaniu poziomu higieny przeprowadzonym w lipcu 2020 r. firma Dyson przyjrzała się temu, w jaki sposób od wybuchu pandemii COVID-19 zmienił się stosunek ludzi do toalet publicznych i ogólnej higieny rąk. Badanie to wykazało, że aż 40% respondentów przyznało, że odczuwa zaniepokojenie, musząc nacisnąć przycisk, żeby uruchomić suszarkę do rąk. 58% badanych zadeklarowało, że czułoby się spokojniej, korzystając z suszarek do rąk włączanych bezdotykowo, a kolejne 47% przyznało, że zamontowanie w suszarkach filtrów oczyszczających powietrze używane do suszenia rąk również zmniejszyłoby ich obawy.