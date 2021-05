Jak prawidłowo wyczyścić wnętrze samochodu?

Krok 1. Przygotowanie do pracy

Przygotuj potrzebne do sprzątania samochodu sprzęty i akcesoria. Przydadzą Ci się:

Odkurzacz oraz akcesoria: końcówka szczelinowa, szczotka do uporczywego brudu, końcówka wielofunkcyjna oraz mała elektroszczotka. Worki na śmieci lub te specjalnie przeznaczone do segregacji. Torby lub pojemniki, w które na czas sprzątania przełożysz rzeczy znajdujące się w samochodzie. Wilgotna ściereczka.

Krok 2. Sprzątanie samochodu

Otwórz wszystkie drzwi w aucie, żeby zapewnić dopływ świeżego powietrza w trakcie sprzątania. Zbierz i wyrzuć większe śmieci, a te które można poddać recyklingowi odłóż do segregacji. Zajrzyj też pod siedzenia, do schowków i uchwytów na kubki. Rzeczy, które wozisz w samochodzie, takie jak okulary przeciwsłoneczne lub instrukcje, wsadź do osobnej torby i odłóż ją na bok. Na koniec wyjmij z samochodu dywaniki i połóż je w czystym i suchym miejscu.

Krok 3. Zacznij od siedzeń

Najlepiej zacząć od wyczyszczenia przednich foteli, przesuwając je jak najdalej do tyłu. Jeśli to możliwe, zamień swój odkurzacz w odkurzacz ręczny i dołącz do niego końcówkę szczelinową. Odkurz siedzenia wzdłuż szwów, starając się zrobić to jak najdokładniej. Zwróć szczególną uwagę na szew w miejscu, gdzie oparcie łączy się z siedziskiem, ponieważ często gromadzi się tam zaskakująco dużo brudu i zanieczyszczeń. Gdy skończysz, dołącz do odkurzacza małą elektroszczotkę Dyson i starannie odkurz obicia foteli. W ten sposób usuniesz zarówno większe śmieci, jak i niedostrzegalny gołym okiem kurz oraz alergeny, które mogą się gromadzić w tapicerce. Przełącz odkurzacz na tryb Boost, aby zwiększyć moc ssania.

Po wyczyszczeniu siedzisk oraz oparć znów dołącz do odkurzacza końcówkę szczelinową i odkurz boki foteli, a także podłogę pod siedzeniami oraz ich prowadnice. Odkurzając wyjątkowo trudno dostępne miejsca, możesz użyć końcówki szczelinowej z lampką LED lub elastycznej końcówki szczelinowej. Dzięki temu uda Ci się dotrzeć w różne zakamarki pod siedzeniami. W ten sam sposób odkurz wszystkie pozostałe fotele.

Krok 4. Odkurz wszystkie zakamarki

Użyj końcówki wielofunkcyjnej z miękkim nylonowym włosiem, aby pozbyć się kurzu i brudu z wnętrza samochodu. Delikatnie odkurz deskę rozdzielczą oraz nawiewy układu wentylacji. Przy pomocy wilgotnej ściereczki delikatnie zetrzyj plamy z deski rozdzielczej i zostaw do całkowitego wyschnięcia.

Nie zapomnij o schowkach w drzwiach samochodu, które również mogą wymagać wyczyszczenia. Korzystając z końcówki szczelinowej i przełączając odkurzacz w tryb Boost, odkurz wszystkie ciasne zakamarki, tak aby usunąć z nich wszystkie okruszki i niedostrzegalne gołym okiem zanieczyszczenia. Jeśli są miejsca, w których zabrudzenia są mocno wtarte, dodatkowo wyczyść je przy pomocy wilgotnej ściereczki.

Krok 5. Usuń uporczywy brud

Następny krok to czyszczenie podłogi. Zacznij od usunięcia uporczywych zabrudzeń, takich jak zaschnięte błoto lub plamy z jedzenia. Sztywne nylonowe włosie szczotki do uporczywego brudu ułatwi pozbycie się zaschniętych i wtartych zabrudzeń. Dzięki wytrzymałej konstrukcji z polipropylenu można mocniej docisnąć końcówkę podczas sprzątania, bez ryzyka jej uszkodzenia. Jeśli nie masz szczotki przeznaczonej do usuwania uporczywego brudu, użyj końcówki wielofunkcyjnej ze schowanym miękkim nylonowym włosiem. Końcówka wielofunkcyjna Dyson jest wyposażona w szeroką ssawkę, przydatną do odkurzania większych powierzchni, a także nylonową szczotkę, dzięki której łatwiej pozbędziesz się sierści, włosów i innych zanieczyszczeń z takich miejsc jak przestrzeń na nogi w samochodzie. Gdy pozbędziesz się trudniejszych zabrudzeń, odkurz resztę podłogi, korzystając z małej elektroszczotki lub szczotki do uporczywego brudu.

Krok 6. Gotowy na drogę

Za pomocą małej elektroszczotki odkurz dywaniki samochodowe, zanim włożysz je z powrotem na miejsce. Pamiętaj, by wyczyścić je z obu stron, aby nie nanieść brudu na dopiero co odkurzoną podłogę. Odłóż wszystkie przedmioty z powrotem na ich miejsce i ciesz się pięknie wysprzątanym autem.