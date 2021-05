Podaruj swojej mamie idealny dźwięk od Jabra

Jabra Elite 85t – idealny dźwięk, który Cię zaskoczy

Bezprzewodowe, douszne słuchawki Jabra Elite 85t to idealny wybór da wielbicielek muzyki. Dzięki 12-milimetrowym głośnikom te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki emitują potężny dźwięk i mocne basy, dlatego Twoja mama może cieszyć się ulubioną playlistą i jakością muzyki, która z pewnością pozytywnie ją zaskoczy. Model ten oferuje również najwyższej klasy aktywną redukcję szumów, którą można w pełni regulować dzięki funkcji Jabra Advanced ANCTM. Słuchawki Jabra oferują także wyjątkową jakość połączeń, co sprawia, że pomimo dzielącej Was odległości oboje zanurzycie się w rozmowie, tak jakbyście siedzieli naprzeciwko siebie. Przy włączonej funkcji ANC Jabra Elite 85t działają na baterii do 5,5 godziny i do 25 godzin z kompaktowym etui ładującym, co pozwala na długie użytkowanie słuchawek bez konieczności ich ładowania. Zarówno podczas użytkowania ich do multimediów jak i rozmów telefonicznych mamy swobodę i styl.

Słuchawki Jabra Elite 85t dostępne są w różnych kolorach więc możesz wybrać opcję, która najlepiej pasuje do Twojej mamy. Jeśli lubi ona styl glamour to idealny będzie kolor Gold Beige (złoto-beżowy), a jeśli bardziej ceni eleganckie wyrafinowanie to dobrą opcją jest wariant Copper Black (miedziano-czarny). Elite 85t są również dostępne w kolorach Titanium Black (tytanowo-czarny), Black (czarny) i Grey (szary).

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Cena: od 899 zł

Jabra Elite Active 75t dla aktywnych mam

Jeśli Twoja mama uwielbia aktywny tryb życia, ćwiczy, biega, jeździ na rowerze, lub po prostu lubi się ruszać to idealne dla niej będą sportowe, bezprzewodowe słuchawki Jabra Elite Active 75t. Model ten oferuje świetną jakość muzyki i połączeń, wodoodporność, a jego konstrukcja jest idealna do uprawiania sportu. Zostały zaprojektowane tak, aby pozostać w uszach nawet podczas intensywnego wysiłku. To niewielki rozmiar dla większej wygody i lepszego dopasowania podczas biegania czy ćwiczeń. Czyste i energetyczne brzmienie, dzięki technologii 4 mikrofonów, stanowi doskonałe wsparcie podczas aktywności fizycznej. Prosta obsługa, łatwe i szybkie parowanie, wzmocniona obudowa, funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), podsłuchiwanie otoczenia (HearThrough) oraz wytrzymała bateria pozwalają cieszyć się motywującą muzyką w każdej sytuacji.

Zestaw słuchawkowy dostępny jest w 6 wersjach kolorystycznych (Titanium Black, Copper Black, Grey, Navy, Sienna, Mint) stanowiąc doskonałe uzupełnienie codziennych stylizacji.

Cena: od 520 zł

Jabra Elite 45h krystalicznie czysta jakość dźwięku

Jeśli słuchawki douszne nie są w stylu Twojej mamy, a ona woli słuchawki nauszne, to Jabra Elite 45h będą świetną alternatywą. Model ten gwarantuje wciągające wrażenia dźwiękowe, co czyni go wszechstronną opcją — niezależnie od tego czy Twoja mama jest miłośniczką podcastów, lubi słuchać klasycznej lub energetyzującej muzyki, czy oglądać filmy na Netflix, za każdym razem może cieszyć się swoimi ulubionymi utworami w krystalicznie czystej jakości dźwięku. Eleganckie wzornictwo Jabra Elite 45h daje Ci pewność, że Twoja mama będzie zadowolona. Słuchawki te oferują do 50 godzin pracy na jednym ładowaniu baterii i funkcję szybkiego ładowania, dzięki której wystarczy tylko 15 minut ładowania, aby uzyskać do 10 godzin użytkowania. Słuchawki Jabra Elite 45h posiadają lekką, stylową i wygodną składaną konstrukcję, dzięki czemu będą idealnie pasować każdej mamie. Lekki pałąk i miękkie owalne nauszniki dopasowują się do kształtu ucha, aby dbać o komfort użytkowania.

Jabra Elite 45h dostępne są w czterech kolorach — Titanium Black, Black, Gold Beige, Navy i Copper Black — Amazon Edition.

Cena: od 399 zł.