Predator Triton 300 SE – moc zamknięta w smukłej obudowie

Predator Triton 300 SE wyróżnia się za sprawą kompaktowych rozmiarów i surowego designu. Obudowa komputera wykonana została z metalu i ma 17,9 mm grubości. W notebooku zastosowano ponadto 14-calowy ekran. Wyświetlacz o rozdzielczości Full HD wykorzystuje technologię IPS i zapewnia odświeżanie na poziomie 144 Hz.

Wnętrze komputera kryje w sobie najnowszy procesor Intel Core i7 jedenastej generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, do 24 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 i dysk twardy SSD o pojemności do 1 TB. Zastosowana w laptopie bateria pozwala na pracę nawet przez 10 godzin. Notebook może się także pochwalić modułem łączności bezprzewodowej Intel Killer Wi-Fi 6 i zestawem portów, wśród których znajdziemy m.in. port Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 oraz HDMI 2.1.

Za chłodzenie laptopa odpowiedzialna jest rozwijana przez firmę Acer technologia Aeroblade 3D piątej generacji. System ten wykorzystuje wentylatory zbudowane z 89 metalowych łopatek o grubości 0,08 mm. Konstrukcja łopatek nawiązuje do struktury piór sowy, dzięki czemu zapewnia bezgłośną, wolną od wibracji pracę i bardziej wydajny przepływ powietrza. Skuteczność chłodzenia dodatkowo podnoszą również kanały termiczne Vortex Flow, dzięki którym w znacznie mniejszym stopniu nagrzewa się obudowa komputera.

Użytkownicy docenią też zastosowany w Tritonie 300 SE system dźwięku przestrzennego DTS:X Ultra. Pozwala on dostosować brzmienie gier, filmów oraz muzyki do własnych upodobań i sprawić, że dźwięk płynący z głośników ma bardziej realistyczny, wielowymiarowy charakter.

Jak podkreśla Karol Szudzik, Product Manager w Acer Polska, Predator Triton 300 SE to doskonały dowód na to, że w świecie gamingu kompromis pomiędzy mobilnością i wydajnością jest możliwy. W niepozornej obudowie Tritona 300 SE znalazło się miejsce na podzespoły, które poradzą sobie z najbardziej wymagającymi grami. Oprócz imponujących konfiguracji i wydajnego układu chłodzenia, komputer zadziwia też swoimi kompaktowymi rozmiarami, dzięki którym gracze mogą zabrać go ze sobą w dowolne miejsce – mówi Karol Szudzik.

Cena i dostępność

Predator Triton 300 SE w wersji z procesorem Intel Core i7, 1 GB RAM i dyskiem 1 TB dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 6 999 zł.