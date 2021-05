Hydra Games wprowadzi swoje tytuły do świata gier planszowych we współpracy z Bored Games

— Podczas prac nad naszymi grami chcemy maksymalizować ich potencjał monetyzacyjny. Współpraca z Bored Games pozwoli nam uzyskać kolejny kanał dystrybucji, a fanom gier planszowych pozwoli wczuć się w niepowtarzalny klimat naszych produkcji. Pierwszą grą, którą Bored Games przeniesie na plansze będzie produkcja o roboczym tytule Artificial Intelligence, która powinna ukazać się na rynku w połowie przyszłego roku, równolegle z wersją na PC. Prowadzimy również z Bored Games rozmowy dotyczące produkcji gier planszowych na podstawie pozostałych naszych tytułów. O szczegółach poinformujemy niebawem – komentuje Kamil Kurkowski, prezes zarządu Hydra Games.

Gra o roboczym tytule Artificial Intelligence to jedna z trzech gier, nad którymi pracują obecnie deweloperzy współpracujący z Hydra Games. Kolejne to Bad Trip, będący symulatorem produkcji narkotyków, wzorowanym na bardzo popularnym amerykańskim serialu oraz gra o roboczym tytule The Last Breath.

— Współpraca z Hydra Games otwiera nas na nowe, ciekawe IP. Wiele gier wideo ma bardzo duży potencjał na sukces w wersji planszowej. Artificial Intelligence z pewnością zainteresuje fanów planszowej rozrywki oraz może zachęcić ich do sięgnięcia po wersję na PC lub konsole. Podobna synergia powinna wystąpić w przypadku kolejnych gier autorstwa Hydra Games, które być może wprowadzimy do planszowego świata po ustaleniu warunków współpracy – komentuje Sebastian Srebro, prezes zarządu Bored Games.

Głównym producentem gier autorstwa Hydra Games jest Alexander Dudin, producent gier działający w branży od ponad 16 lat. W swojej dotychczasowej karierze pracował w największych studiach w branży gamingowej. W trakcie swojej bogatej kariery Alexander Dudin angażował się w pracę nad tytułami AAA, jak Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier czy Driver San Francisco. Ponadto, był on częścią zespołu odpowiedzialnego za wydaną ostatnio grę z gatunku RPG Outriders. W ramach prac przy tym projekcie zajmował się zarządzaniem produkcją w ramach działów programowania, Game Design oraz UI Design. Odpowiadał również za zapewnienie terminowego dostarczania kamieni milowych projektu

Spółka jest obecnie w trakcie oferty publicznej akcji, której warunki zostały zaprezentowane na stronie Spółki oraz na platformie CrowdConnect.pl. Hydra Games planuje pozyskać 1,5 mln zł które planuje przeznaczyć m.in. na produkcję oraz marketing gry Bad Trip oraz pozostałych produkcji o roboczych tytułach Artificial Intelligence oraz The Last Breath.

Link do strony poświęconej emisji: https://crowdconnect.pl/hydragames.

Źródło: InnerValue Investor Relations