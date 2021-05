Mio Sensor Ultra - rozmiar ma znaczenie

Rozmiar ma znaczenie

Sensor obrazu jest sercem każdego wideorejstratora. Decyduje on o tym, z jaką szczegółowością na nagraniu zostanie odwzorowany przejazd, jak wyraźne będą tablice rejestracyjne innych pojazdów, czy widoczni będą piesi poruszający się nieoświetlonym poboczem. Najnowszy Mio Sensor Ultra jest aż o 50% większy niż te sensory, które są zamontowane w wideorejestratorach innych producentów. Jego powierzchnia składa się z milionów światłoczułych punktów zwanych pikselami, które rejestrują informacje o tym, co jest widziane przez obiektyw. Mają wpływ na odpowiedni dobór jasności czy ostrości obrazu. Nie bez znaczenia jest również fizyczna wielkość samego piksela matrycy. Zwiększenie rozmiaru sensora oraz samego piksela matrycy pozwoliło osiągnąć imponujący efekt końcowy jakim jest niespotykana jakość nagrań nocą, niemożliwa do osiągniecia przez sensory o tradycyjnej wielkości. Pokazuje to, że rozmiar piksela matrycy oraz sensora ma znaczenie. Dlaczego? Większe piksele matrycy są w stanie „przyjąć” więcej informacji ze światła, a co za tym idzie, są bardzie czułe przy niedostatecznym oświetleniu i nie wymagają używania bardzo wysokich wartości ISO, wpływających negatywnie na ostrość obrazu. Pozwala to ograniczyć szumy i znacząco polepszyć jakość nagrań, zwłaszcza tych nocnych. Ta zależność od lat jest stosowana przy projektowaniu sensorów wykorzystywanych w profesjonalnej fotografii. Wiele wideorejestratorów, dostępnych na rynku posiada tryb parkingowy. Żaden z nich nie informuje jednak, o jego bardzo ograniczonej użyteczności przy słabym oświetleniu zewnętrznym, które w nocy jest przecież normą. Mio Sensor Ultra doskonale radzi sobie w takich warunkach. Potrafi przy znikomym świetle zewnętrznym uchwycić szczegóły postaci i numery rejestracyjne, stając się realnym zabezpieczeniem auta, a nie tylko technologiczną nowinką.

Technologiczna rewolucja

Dlatego nagrania trybu parkingowego z urządzenia wyposażonego w Mio Sensor Ultra mogą służyć za dowód i pomóc w schwytaniu sprawcy. Dzięki tym cechom Mio Sensor Ultra, tak jak w przypadku technologii nagrań nocnych Night Vision, Mio ugruntowuje swoją pozycję pioniera na rynku wideorejestratorów. Jako pierwsza marka wprowadza sensory z większą matrycą i większym pikselem do wideorejestratorów, dzięki czemu kamery samochodowe, które zostaną wyposażone w najnowszy Sensor Ultra wyznaczają nowe standardy jakości nagrań. Wraz z nowym sensorem, producent wprowadza też nowy, najwyższy stopień technologii nagrań nocnych, Mio Night Vision Ultra. Obraz drogi, który będzie wyglądał jak nagrany profesjonalnym aparatem, przestaje być marzeniem i staje się faktem. Pierwszym produktem, w którym wdrożono Mio Sensor Ultra jest Mio MiVue 866.

Przykładowe nagranie z wideorejestratora z Mio Sensor Ultra:

Źródło: 4 PUBLICITY