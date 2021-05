Vertiv wprowadza do oferty system UPS średniej mocy nowej generacji do zastosowań krytycznych

W zasilaczu Liebert EXM2 zaimplementowano rozwiązania techniczne, które zwiększają jego wydajność i niezawodność, takie jak inteligentne równoległe połączenia oraz trzy bazujące na uczeniu maszynowym tryby pracy, dzięki którym obniżone zostały koszty operacyjne i ograniczone do minimum straty energii. Opracowany i zweryfikowany przez firmę Vertiv dynamiczny tryb pracy on-line zapewnia wydajność zasilacza sięgającą 98,8%, a jednocześnie gwarantuje bardzo szybkie przełączanie na tryb zasilania awaryjnego i jego niezawodność. Co więcej, odporna na awarie modułowa konstrukcja wnętrza urządzenia umożliwia jego bezpieczną, łatwą i szybką instalację oraz serwis, co przekłada się na redukcję średniego czasu naprawy (MTTR) i maksymalizację dostępności zasilania.

Innowacje wprowadzone w zasilaczu Liebert EXM2 zapewniają jeden z najwyższych w branży poziomów wydajności oraz oszczędności energii, co przekłada się na znaczne obniżenie całkowitego kosztu użytkowania (TCO) i umożliwia szybki zwrot z inwestycji (ROI). Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami litowo-jonowymi i może pracować w środowisku o wysokiej temperaturze (do 50°C), co minimalizuje potrzeby w zakresie chłodzenia i redukuje ogólne zużycie energii.

Liebert EXM2 jest wyposażony w zaawansowane funkcje monitorowania, diagnostyki i zarządzania poprzez łatwy w obsłudze 9-calowy panel dotykowy, który umożliwia uruchomienie wielu opcji zabezpieczeń. Inteligentne mechanizmy sterowania i komunikacji są kompatybilne z usługą Vertiv LIFE oraz oprogramowaniem do monitorowania Liebert Nform, SiteScan i Trellis, a także oferowanymi przez inne firmy systemami zarządzania bateriami (BMS) i rozwiązaniami do zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM).

Zasilacze Liebert EXM2 zastąpią flagowe, powszechnie doceniane, wysoko wydajne modele Liebert EXM oraz Liebert NXC, które wdrożone są w tysiącach lokalizacji na całym świecie i zapewniają moc o łącznej wartości około 1,7 GW urządzeniom o krytycznym znaczeniu. Oferta najnowszych UPS-ów stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na niezawodne i wydajne zasilacze dla infrastruktury o średniej wielkości, które zapewniają połączenie o małym opóźnieniu pomiędzy chmurą a lokalizacjami brzegowymi.

– Liebert EXM2 wyewoluował z oferowanej przez nas serii systemów UPS, ale zapewnia jeszcze wyższy poziom oszczędności energii i wyposażony jest w najnowsze rozwiązania techniczne – mówi Kyle Keeper, wiceprezes ds. oferty rozwiązań zasilania przemiennego w firmie Vertiv. – Dzięki rozwijanym przez nas inwestycjom w