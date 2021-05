Premiera SteelSeries Moments

SteelSeries, producent profesjonalnego sprzętu dla graczy, ogłosił premierę SteelSeries Moments, nowego, darmowego oprogramowania, które sprawia, że tworzenie i dzielenie się gamingowymi klipami wideo jest łatwe i szybkie jak nigdy dotąd.

Przed startem Moments, gracze nie mieli zbyt wielu narzędzi, aby w łatwy sposób nagrywać gamingowe powtórki i dzielić się nimi ze znajomymi. Dotychczas potrzebna była technologiczna wiedza o nagrywaniu wideo lub użytkownicy musieli korzystać z czasochłonnych i drogich edytorów lub musieli przesyłać klipy do zewnętrznych platform zamiast bezpośrednio do swoich mediów społecznościowych. Zmienia to oprogramowanie Moments, które zostało stworzone z myślą o pomocy graczom w dzieleniu się momentami ich gamingowej chwały – w szybki i łatwy sposób na różne platformy.

Darmowe oprogramowanie Moments, zintegrowane z platformą SteelSeries GG, działa w tle, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli wybierać między wydajnością w grach a jakością nagrywanych materiałów. Dodatkowo, sprzęt SteelSeries nie jest wymagany, by korzystać z Moments.

Jak używać Moments

Klip – aby zapisać powtórkę z rozrywki, wystarczy skorzystać ze skrótu klawiszowego (który można zmienić). Możliwy jest zapis gry i ekranu oraz przechwytywanie w czasie streamowania. Moments działa ze wszystkimi topowymi grami, z produktami trzech dużych producentów GPU oraz automatycznie nagrywa rozgrywkę bez opóźnień.

Edycja – Po zakończeniu rozgrywki, użytkownik może w łatwy i szybki sposób przejrzeć I posortować wszystkie nagrane klipy w Moments Gallery. Wbudowany zaawansowany edytor wideo pozwoli dostosować początek i koniec klipu, oraz dodać efekty jak tekst czy GIFy z Giphy. Dodatkowo wszystkie zmiany można cofnąć, by powrócić do źródłowego materiału wideo.

Udostępnianie – Aby udostępnianie stało się łatwe i wygodne, Moments pozwala graczom przesyłać ich klipy bezpośrednio do serwisów YouTube i Gfycat. To również dzielenie się materiałami poprzez intuicyjny system “przeciągnij i upuść” na inne platformy i Direct Messages (DMs), w tym: Discord, Reddit, Twitter czy Facebook. Więcej miejsc – wkrótce.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Oprócz ręcznego zapisu klipów, nowe oprogramowanie od SteelSeries umożliwia zaawansowany autozapis przy wykorzystaniu GameSense. Są z nim kompatybilne najpopularniejsze gry, takie jak: League of Legends, Counter Strike: Global Offensive i Dota 2. Inne gry, w tym Valorant oraz Fortnite mają otrzymać wsparcie autozapisu wkrótce. Podczas rozgrywki, Moments automatycznie zapisze powtórki, opierając się na wydarzeniach z gry. Dodatkowo oprogramowanie umieści oznaczenia tych wydarzeń na osi czasu materiału wideo, aby ułatwić edycję i dzielenie się klipami.

„Jako światowy lider gamingowych i esportowych peryferiów, ekosystem oprogramowania SteelSeries to naturalne rozszerzenie naszych produktów i pomoc graczom w dzieleniu się ich momentami gamingowej chwały.” – powiedział Ehtisham Rabbani, CEO SteelSeries. „Naszym celem jest ciągłe kwestionowanie status quo, by tworzyć innowacyjne, najlepsze w swojej klasie produkty i oprogramowanie. Start SteelSeries Moments nie tylko wyznacza nowe standardy, lecz także kształtuje przyszłość społeczności graczy.

Oprogramowanie Moments zostało przetestowane i usprawnione przez społeczność fanów SteelSeries, w tym: profesjonalne esportowe zespoły i graczy, streamerów i influencerów, oraz poprzez otwartą fazę betatestów.

„Dzięki SteelSeries Moments w niesamowicie łatwy sposób można edytować i udostępniać klipy wideo swoim znajomym na wielu platformach mediów społecznościowych.” – powiedział FaZe H1ghsky1, najmłodszy członek FaZe Clan i partner SteelSeries.

„Jeśli chodzi o zapisywanie powtórek podczas grania, Moments nie ma konkurencji.” – powiedział Devin Druid, aktor i partner SteelSeries.

Moments współpracuje obecnie z systemem Windows 8.1 lub nowszym i działa optymalnie z Intel i5–2000, AMD FX-4000 lub nowszym CPU. Oprogramowanie jest kompatybilne z NVIDIA GeForce 960, AMD Radeon HD 7870, Intel HD 4000 lub nowszą kartą graficzną. Klipy są przechowywane na dysku twardym użytkownika. Minimalne zalecane wymagania to: minimum 500MB miejsca na dysku twardym, 2GB Video RAM i 8GB RAM. Moments jest w pełni zintegrowany z rodziną produktów SteelSeries i umożliwia ustawienie przycisku zapisu powtórki (na klawiaturach i myszkach SteelSeries) w łatwy sposób.

Źródło: SteelSeries