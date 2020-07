Inteligentne zegarki i opaski podbijają rynek

Wsparcie aktywności sportowych

Urządzenia elektroniczne, w tym zegarki i opaski, stały się dla wielu niezbędnym gadżetem podczas uprawiania sportu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie RTV EURO AGD wynika, że chętnie korzystamy z elektronicznych urządzeń podczas aktywności fizycznej – prawie 40 proc. ankietowanych deklaruje, że używa ich obecnie w trakcie uprawiania sportu, przy czym niemal 70 proc. z nich używa do tego celu smartwatcha lub opaski monitorującej aktywność.

– Rynek wearables, szczególnie w segmencie smartwatchy i smartbandów, rozwija się bardzo dynamicznie. Już teraz posiadają one wiele zaawansowanych funkcji, a w najbliższych latach możemy spodziewać się urządzeń, które jeszcze lepiej pozwolą nam monitorować stan zdrowia, a także postępy w treningach, co da możliwość bardziej kompleksowego zadbania o siebie – mówi Iwona Pawełek, Menedżer Produktu w RTV EURO AGD. – Dzięki wyposażeniu w funkcje, takie jak krokomierz, pulsometr i różne tryby aktywności, są one idealnym rozwiązaniem dla aktywnych fizycznie, a dzięki połączeniu z aplikacją pozwalają na łatwe monitorowanie swoich postępów podczas ćwiczeń. Jednym z najbardziej popularnych tego typu urządzeń na rynku jest Xiaomi Mi Band. Najnowszy, wyczekiwany przez wielu Mi Band 5, wyposażony w nowe funkcje, już od 20 lipca będzie dostępny w oficjalnej dystrybucji Xiaomi na polski rynek.

Monitorowanie codziennych aktywności

Choć aktywność fizyczna jest jednym z głównych powodów, dla których decydujemy się na posiadanie inteligentnego zegarka czy smartbandu sprawdzającego nasz progres w treningach, to coraz bardziej intensywny, stresujący tryb życia jest równie częstym motywatorem do jego zakupu.

– Inteligentne zegarki i smartbandy to duże wsparcie zarówno dla uprawiających sport, jak i zabieganych. Pozwalają na określenie liczby kroków na dany dzień, monitorowanie codziennej aktywności, jakości snu czy tętna, a dzięki połączeniu ze smartfonem, także na kontrolowanie powiadomień, odbieranie lub inicjowanie połączeń – dodaje Iwona Pawełek w Menedżer Kategorii w RTV EURO AGD. – Klienci często stają przed trudnym wyborem pomiędzy smartwatchem a opaską. Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z takim elektronicznym gadżetem, decydują się często na tę drugą opcję, ze względu na optymalną liczbę funkcji i jednocześnie atrakcyjną cenę, co charakteryzuje m.in. jednego z najpopularniejszych na rynku Mi Banda od Xiaomi. Nowa, piąta generacja opaski została wyposażona aż w 11 trybów aktywności sportowych, w tym po raz pierwszy rozpoznaje treningi jogi, maszyny do wiosłowania i skakanki, dokładnie monitorując i analizując każde ćwiczenie w aplikacji Mi Fit. Posiada także funkcję monitorowania poziomu stresu, ma dodatkowo większy ekran oraz ładowanie magnetyczne. Co istotne, jest również bardzo lekka i wodoodporna, w zestawie z opaską znajduje się wygodny pasek ze specjalnego materiału, dzięki czemu użytkowanie jej jest wyjątkowo komfortowe.

Nowy Mi Band 5 już za chwilę w sprzedaży

Jedna z najpopularniejszych opasek na rynku wraca w nowej odsłonie. Mi Band 5 od Xiaomi trafi do sprzedaży 20 lipca i przez 24 godziny (lub do wyczerpania produktu) będzie dostępny w promocyjnej cenie w sklepach sieci RTV EURO AGD.

Informacja prasowa RTV EURO AGD